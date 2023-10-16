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Хто з роботодавців вносить запис про роботу за сумісництвом до трудової книжки: роз’яснення

12:16, 16 жовтня 2023
Оскільки трудова книжка працівника ведеться за основним місцем роботи, відповідно запис до неї про прийняття на роботу за сумісництвом може проводитись за бажанням працівника за основним місцем роботи.
Хто з роботодавців вносить запис про роботу за сумісництвом до трудової книжки: роз’яснення
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Державна служба України з питань праці роз’яснила, хто з роботодавців вносить запис про роботу за сумісництвом до трудової книжки.

Пунктом 1.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників встановлено, що на осіб, які працюють за сумісництвом,  трудові  книжки ведуться тільки за місцем основної роботи.

Оскільки трудова книжка працівника ведеться за основним місцем роботи, відповідно запис до неї про прийняття на роботу за сумісництвом може проводитись за бажанням працівника за основним місцем роботи на підставі витягу з наказу про роботу за сумісництвом.

При цьому наголошуємо, працівник який приймається на роботу на інше підприємство за сумісництвом не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом або розпорядженням роботодавця, і повідомлення Державної фіскальної служби України про прийняття працівника на роботу (стаття 24 КЗпП України).

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