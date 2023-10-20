На Львовщине руководитель общества растратил бюджетные средства, которые выделили для ВПЛ

Фигурант безосновательно перечислил почти 1 млн грн физлицу.

Во Львовской области директор общества растратил бюджетные средства, выделенные на обеспечение потребностей внутренне перемещенных лиц.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, речь идет о денежной помощи для ВПЛ в условиях военного положения от Министерства социальной политики Украины. Она поступила субъекту хозяйствования, согласно представленным предложениям в рамках государственной программы в общем размере почти 9 млн. грн.

«В дальнейшем фигурант безосновательно перечислил почти 1 млн грн физлицу.

В результате таких действий государству нанесен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Следственные действия продолжаются», - говорится в сообщении.

В настоящее время директору общества сообщено о подозрении (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

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