На Львівщині керівник товариства розтратив бюджетні кошти, які виділялись для ВПО

У Львівській області директор товариства розтратив бюджетні кошти, які були виділені на забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб.
Як повідомила Львівська обласна прокуратура, мова йде про грошову допомогу для ВПО в умовах воєнного стану від Міністерства соціальної політики України. Вона надійшла суб’єкту господарюванню, згідно поданих пропозицій в рамках державної програми в загальному розмірі майже 9 млн грн.
«В подальшому фігурант безпідставно перерахував майже 1 млн грн фізичній особі.
Внаслідок таких дій державі завдано матеріальних збитків на вищевказану суму.
Слідчі дії тривають», - сказано у повідомленні.
Наразі директору товариства повідомлено про підозру (ч. 5 ст. 191 КК України).
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