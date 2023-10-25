Украина производит в разы больше снарядов, чем в прошлом году, но есть «но», – Камышин

Это не перекрывает реальные потребности из-за высокого уровня их потребления на фронте.

Украина производит снарядов в разы больше, чем за прошлый год. Об этом заявил министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин, передает Интерфакс-Украина.

Однако это не перекрывает реальные потребности из-за высокого уровня их потребления на фронте. Страна по-прежнему в основном полагается на поставки партнеров.

«Что касается возможностей отечественного ОПК, то мы значительно растем. А если говорить, например, о снарядах, то сейчас мы производим их в разы больше, чем за весь прошлый год. Но это в любом случае достаточно далеко от того, сколько нам нужно», – сказал он.

Министр отметил, что сколько бы Украина ни наращивала местного производства, все равно будет во многом полагаться на западные поставки из-за высокого уровня потребления снарядов.

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