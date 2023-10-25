Стало известно, сколько жилых домов в Киеве уже подключили к теплу

В Киеве к теплу уже подключили более 10 000 зданий.

По состоянию на среду, 25 октября, к теплу уже подключили в общей сложности 10 169 зданий жилого фонда и социальной сферы Киева. В частности, отопление появилось в 476 учебных заведениях, передает пресс-служба КГГА.

«В Киеве к теплу уже подключили в общей сложности 10 169 зданий жилого фонда и социальной сферы. В частности, с теплоснабжением сейчас 476 учебных заведений, 529 детских садов, 254 медицинских учреждения (в том числе 12 роддомов и 138 стационаров), 423 админздания и учреждения социально-бытового направления. Также с отоплением 8487 жилых домов», – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что учреждения социальной сферы подключают по индивидуальным заявкам их руководителей. Также по индивидуальным заявкам управляющих продолжается подача тепла в дома ОСМД, ЖСК, ведомственные.

Ранее сообщалось, что в Харькове начинается отопительный сезон.

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