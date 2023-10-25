Стало відомо, скільки житлових будинків у Києві вже підключили до тепла

У Києві до тепла вже підключили понад 10 000 будівель.

Станом на середу, 25 жовтня, до тепла вже підключили загалом 10 169 будівель житлового фонду та соціальної сфери Києва. Зокрема опалення з’явилось у 476 навчальних закладах, передає пресслужба КМДА.

«У Києві до тепла вже підключили загалом 10 169 будівель житлового фонду та соціальної сфери. Зокрема, з теплопостачанням наразі 476 навчальних закладів, 529 дитячих садочків, 254 медичні заклади (зокрема 12 пологових будинків та 138 стаціонарів), 423 адмінбудівлі і заклади соціально-побутового напряму. Також з опаленням 8487 житлових будинків», – йдеться в повідомленні.

У КМДА додали, що установи і заклади соціальної сфери підключають за індивідуальними заявками їхніх керівників. Також за індивідуальними заявками управителів триває подача тепла в будинки ОСББ, ЖБК, відомчі.

Нагадаємо, у Харкові розпочинається опалювальний сезон.

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