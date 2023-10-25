Стало відомо, скільки житлових будинків у Києві вже підключили до тепла

Станом на середу, 25 жовтня, до тепла вже підключили загалом 10 169 будівель житлового фонду та соціальної сфери Києва. Зокрема опалення з’явилось у 476 навчальних закладах, передає пресслужба КМДА.
«У Києві до тепла вже підключили загалом 10 169 будівель житлового фонду та соціальної сфери. Зокрема, з теплопостачанням наразі 476 навчальних закладів, 529 дитячих садочків, 254 медичні заклади (зокрема 12 пологових будинків та 138 стаціонарів), 423 адмінбудівлі і заклади соціально-побутового напряму. Також з опаленням 8487 житлових будинків», – йдеться в повідомленні.
У КМДА додали, що установи і заклади соціальної сфери підключають за індивідуальними заявками їхніх керівників. Також за індивідуальними заявками управителів триває подача тепла в будинки ОСББ, ЖБК, відомчі.
Нагадаємо, у Харкові розпочинається опалювальний сезон.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.