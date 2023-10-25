Україна виробляє в рази більше снарядів, чим минулого року, але є «але», – Камишін

Це не перекриває реальних потреб через високий рівень їх споживання на фронті.

Україна виробляє снарядів у рази більше, ніж за весь минулий рік. Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, передає Інтерфакс-Україна.

Однак це не перекриває реальних потреб через високий рівень їх споживання на фронті. Країна, як і раніше, в основному покладається на поставки партнерів.

«Що стосується можливостей вітчизняного ОПК, то ми значно зростаємо. А якщо говорити, наприклад, про снаряди, то нині ми виробляємо їх у рази більше, ніж за весь минулий рік. Але це в будь-якому разі досить далеко від того, скільки нам потрібно», – сказав він.

Міністр зазначив, що скільки б Україна не нарощувала місцевого виробництва, все одно багато в чому покладатиметься на західні постачання через високий рівень споживань снарядів.

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