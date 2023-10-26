США работают над созданием военно-промышленной базы в Украине, но есть нюансы

В США заявили о планах создать промышленную базу в Украине для военного производства.

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Пентагон намерен создать промышленную базу в Украине для быстрого развития военного производства, - сообщил заместитель министра обороны США по вопросам закупок и поддержки Уильям Лаплант, пишет Breaking Defense.

"Мы начинаем ориентироваться на восстановление или строительство промышленной базы в Украине, - сказал Уильям Лаплант.

Он также указал на сложности в этом процессе, связанные с отсутствием американских специалистов на территории Украины. Он отметил, что логистика и поддержка оказываются важными аспектами, и сейчас их обсуждают и учатся вместе с украинскими партнерами.

По словам заместителя помощника министра обороны США Джастина Макфарлина, создание промышленной базы в Украине начнется с поддержки производства запчастей с помощью 3D-печати и обучения персонала.

Заметим, эксперты считают, что этот процесс направлен на уменьшение зависимости Украины от западных поставок, но он не будет быстрым.

"Украина продемонстрирует большую материально-техническую самодостаточность и, таким образом, потребует меньшей иностранной поддержки. Это также будет способствовать усилиям Украины по достижению большей автономной безопасности, независимо от сроков вступления в НАТО", - добавил аналитик Джошуа Хумински.

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