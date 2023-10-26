Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада рассмотрит законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами и финансовыми пирамидами

В парламент внесли законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами.

ВККС может объявить конкурс в Высший антикоррупционный суд и его Апелляционную палату

Руководство ВККС встретилось с главой ВАКС относительно необходимости увеличения количества судей Антикорсуда

Критерии признания доказательств недопустимыми обусловливают дифференцированный порядок решения вопроса их недопустимости, - Верховный Суд

Верховный Суд указал, что должен учесть суд при решении вопроса о допустимости фактических данных, полученных с нарушением процессуального закона.

Верховный Суд рассмотрел дело об остановке деятельности предприятия до устранения нарушений в сфере охраны окружающей среды

Критерии удовлетворения судом иска субъекта власти об остановке деятельности предприятия до устранения нарушений в сфере экологии, - позиция Верховного Суда.

Большая Палата ВС решила, как должна поступать ВККС, когда ГРД направляет отрицательное заключение на судью в день собеседования с нарушением срока

Коллегия ВККС признала судью по результатам квалифоценирования соответствующей занимаемой должности, однако в день собеседования ГРД направила на судью негативный вывод: что решила Большая Палата Верховного Суда.

  1. В Украине

США работают над созданием военно-промышленной базы в Украине, но есть нюансы

16:57, 26 октября 2023
В США заявили о планах создать промышленную базу в Украине для военного производства.
США работают над созданием военно-промышленной базы в Украине, но есть нюансы
Источник фото: texty.org
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Пентагон намерен создать промышленную базу в Украине для быстрого развития военного производства, - сообщил заместитель министра обороны США по вопросам закупок и поддержки Уильям Лаплант, пишет Breaking Defense.

"Мы начинаем ориентироваться на восстановление или строительство промышленной базы в Украине, - сказал Уильям Лаплант.

Он также указал на сложности в этом процессе, связанные с отсутствием американских специалистов на территории Украины. Он отметил, что логистика и поддержка оказываются важными аспектами, и сейчас их обсуждают и учатся вместе с украинскими партнерами.

По словам заместителя помощника министра обороны США Джастина Макфарлина, создание промышленной базы в Украине начнется с поддержки производства запчастей с помощью 3D-печати и обучения персонала.

Заметим, эксперты считают, что этот процесс направлен на уменьшение зависимости Украины от западных поставок, но он не будет быстрым.

"Украина продемонстрирует большую материально-техническую самодостаточность и, таким образом, потребует меньшей иностранной поддержки. Это также будет способствовать усилиям Украины по достижению большей автономной безопасности, независимо от сроков вступления в НАТО", - добавил аналитик Джошуа Хумински.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Надія Гончар
    Надія Гончар
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду