США працюють над створенням військово-промислової бази в Україні, але є нюанси

У США заявили про плани створити промислову базу в Україні для військового виробництва.

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Пентагон має намір створити промислову базу в Україні для швидкого розвитку військового виробництва, – повідомив заступник міністра оборони США з питань закупівель і підтримки Вільям Лаплант, пише Breaking Defense.

«Ми починаємо орієнтуватися на відновлення або будівництво промислової бази в Україні, — сказав Вільям Лаплант.

Він також вказав на складнощі в цьому процесі, пов'язані з відсутністю американських фахівців на території України. Він зазначив, що логістика та підтримка виявляються важливими аспектами, і зараз їх обговорюють та навчаються разом з українськими партнерами.

За словами заступника помічника міністра оборони США Джастіна Макфарліна, створення промислової бази в Україні почнеться з підтримки виробництва запчастин за допомогою 3D-друку та навчання персоналу.

Зауважимо, експерти вважають, що цей процес спрямований на зменшення залежності України від західних постачань, але він не буде швидким.

«Україна продемонструє більшу матеріально-технічну самодостатність і, таким чином, потребуватиме меншої іноземної підтримки. Це також сприятиме зусиллям України щодо досягнення більшої автономної безпеки, незалежно від термінів вступу до НАТО», – додав аналітик Джошуа Хумінскі.

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