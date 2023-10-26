26 жовтня: яке сьогодні свято та головні події

26 жовтня святкують Свято приємних несподіванок.

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В четвер, 26 жовтня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

26 жовтня в Україні і світі святкують День гарбуза. Свято найбільше популярне в США, але щороку воно поширюється світом, адже практично в усіх країнах є прихильники цього помаранчевого плоду. Гарбузи, всупереч поширеній думці, не овочі, а фрукти. Вони родом з Мексики та Центральної Америки, а в Північній Америці вирощуються вже понад 5000 років. У 1500-х роках французький дослідник Жак Картьє під час свого дослідження регіону Святого Лаврентія (Північна Америка) назвав гарбузи «gros melons», що пізніше еволюціонувало у «pompions», а потім у звичний термін «pumpkin».

А ще 26 жовтня святкують Свято приємних несподіванок. Хоча цей день має неофіційний статус, проте це чудова нагода подарувати близькій людині позитивні емоції. Історія дня також достеменно невідома, вважається, що подію запропонував створити хтось в інтернет-просторі, але її автор залишився невідомим.

Яке сьогодні церковне свято

26 жовтня в церковному календарі – день пам’яті священномученика Димитрія Мироточця. Його батьки були ревними християнами, тому хрестили свого сина в дитячому віці і ростили його у любові до Бога. Коли помер його батько, Димитрій обійняв посаду проконсула Фессалонік. Вже на посаді він відкрито розповів, що є християнином та почав проповідувати віру. Така діяльність Димитрія стала відомою імператору. Проповідника спочатку ув'язнили, а потім стратили.

Календар важливих подій за 26 жовтня:

1636 рік — засновують Гарвардський коледж, що стає в першій чверті XIX століття університетом, одним з найвідоміших в США і світі;

1810 рік — США анексували Західну Флориду;

1861 рік — німецький винахідник Філіпп Рейс у Франкфурті демонструє свій винахід, який він називає телефоном;

1863 рік — в Женеві утворюють Міжнародний Червоний Хрест;

1863 рік — в Лондоні засновують Англійську футбольну асоціацію;

1900 рік — в Нью-Йорку відкривають першу лінію метрополітену;

1905 рік — Швеція і Норвегія розірвали союз;

1938 рік — фірма DuPont розроблює новий синтетичний матеріал — нейлон;

1938 рік — Августин Волошин стає новим прем'єр-міністром автономного уряду Підкарпатської Русі;

1944 рік — війська США знищують японський флот в затоці Лійт на Філіппінах;

1984 рік — на екрани США виходить суперпопулярний блокбастер «Термінатор», із Арнольдом Шварценеггером у головній ролі;

2014 рік — в Україні відбуваються парламентські вибори.

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