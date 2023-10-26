26 октября: какой сегодня праздник и главные события

26 октября празднуют Праздник приятных неожиданностей.

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В четверг, 26 октября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

26 октября в Украине и мире празднуют День тыквы. Праздник наиболее популярен в США, но каждый год он распространяется по миру, ведь практически во всех странах есть поклонники этого оранжевого плода. Тыква, вопреки распространенному мнению, не овощи, а фрукты. Они родом из Мексики и Центральной Америки, а в Северной Америке выращиваются уже более 5000 лет. В 1500-х годах французский исследователь Жак Картье во время своего исследования региона Святого Лаврентия (Северная Америка) назвал тыквы «gros melons», что позже эволюционировало в «pompions», а затем в привычный термин «pumpkin».

А еще 26 октября празднуют Праздник приятных неожиданностей. Хотя этот день имеет неофициальный статус, однако это прекрасная возможность подарить близкому человеку положительные эмоции. История дня также доподлинно неизвестна, считается, что событие предложило создать кто-то в интернет-пространстве, но его автор остался неизвестным.

Какой сегодня церковный праздник

26 октября в церковном календаре – день памяти священномученика Димитрия Мироточца. Его родители были ревностными христианами, поэтому крестили своего сына в младенческом возрасте и растили его в любви к Богу. Когда его отец умер, Димитрий занял должность проконсула Фессалоник. Уже в должности он открыто рассказал, что христианин и начал проповедовать веру. Такая деятельность Димитрия стала известна императору. Проповедника сначала заключили в тюрьму, а затем казнили.

Календарь важных событий за 26 октября:

1636 год — основывают Гарвардский колледж, становящийся в первой четверти XIX века университетом, одним из самых известных в США и мире;

1810 год — США аннексировали Западную Флориду;

1861 год — немецкий изобретатель Филипп Рейс во Франкфурте демонстрирует свое изобретение, которое он называет телефоном;

1863 год — в Женеве образуют Международный Красный Крест;

1863 год — в Лондоне основывают Английскую футбольную ассоциацию;

1900 год — в Нью-Йорке открывают первую линию метрополитена;

1905 год — Швеция и Норвегия разорвали союз;

1938 год — фирма DuPont разрабатывает новый синтетический материал – нейлон;

1938 год — Августин Волошин становится новым премьер-министром автономного правительства Подкарпатской Руси;

1944 год — войска США уничтожают японский флот в заливе Лийт на Филиппинах;

1984 год — на экраны США выходит суперпопулярный блокбастер «Терминатор», с Арнольдом Шварценеггером в главной роли;

2014 год — в Украине проходят парламентские выборы.

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