В и.о. Сумского городского головы Юлии Павлик проводят обыски - СМИ

Всего в Сумах проводятся 12 обысков.

Фото: Сумской городской совет

В четверг, 26 октября, в Сумском городском совете проводят обыски в исполняющей обязанности Сумского городского головы Юлии Павлик. Об этом «Суспільному» сообщила начальница пресс-службы СМР Ольга Семениста.

Как пишет издание со ссылкой на свои источники, в Сумах проводятся 12 обысков у предпринимателей, на коммунальных предприятиях и в самом городском совете.

Проверяются факты, что ряд субъектов хозяйственной деятельности по предварительному сговору с должностными лицами Сумского городского совета присваивают бюджетные средства, выделенные на приобретение товарно-материальных ценностей.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыски в и.о. городского головы Чернигова Александра Ломако.

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