У в.о. Сумського міського голови Юлії Павлик проводять обшуки — ЗМІ

Загалом у в Сумах проводяться 12 обшуків.

Фото: Сумська міська рада

У четвер, 26 жовтня, у Сумській міській раді проводять обшуки у виконуючої обов'язки Сумського міського голови Юлії Павлик. Про це «Суспільному» повідомила начальниця пресслужби СМР Ольга Семениста.

Як пише видання з посиланням на свої джерела, в Сумах проводяться 12 обшуків у підприємців, на комунальних підприємствах та в самій міській раді.

Перевіряються факти того, що низка суб’єктів господарської діяльності за попередньою змовою зі службовими особами Сумської міської ради привласнюють бюджетні кошти, виділені на придбання товарно-матеріальних цінностей.

Раніше ми писали, що ДБР проводить обшуки у в.о. міського голови Чернігова Олександра Ломако.

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