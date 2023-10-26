На Ивано-Франковщине в ДТП попал микроавтобус и автомобиль

На Ивано-Франковщине на автодороге в селе Черче произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
«В результате ДТП 7 человек травмировано, в том числе 5 детей», - говорится в сообщении.
На месте происшествия работники Службы спасения деблокировали 1 человека из микроавтобуса и оказали домедицинскую помощь ребенку. Также спасатели предотвратили возникновению пожара.
Причину и детали аварии выясняют правоохранители.
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