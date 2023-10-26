На Івано-Франківщині в ДТП потрапив мікроавтобус та автівка

7 осіб травмувалися під час ДТП на Івано-Франківщині.

Джерело фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

На Івано-Франківщині на автодорозі у селі Черче сталася дорожньо-транспортна подія за участю легкового автомобіля та мікроавтобуса. Про це повідомили у ДСНС України.

«Внаслідок ДТП 7 осіб травмовано, у тому числі 5 дітей», - сказано у повідомленні.

На місці події працівники Служби порятунку деблокували 1 людину з мікроавтобуса та надали домедичну допомогу дитині. Також рятувальники запобігли виникненню пожежі.

Причину та деталі аварії з’ясовують правоохоронці.

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