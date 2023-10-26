Орбан хоче провести переговори з Україною для зняття вето з військової допомоги ЄС на 500 млн

Прем’єр-міністр Угорщини заявив, що чекає приїзду української делегації до Будапешту перед тим, як ЄС ухвалить рішення про виділення 500 млн допомоги для України.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що хотів би приїзду української делегації до Будапешту перед тим, як Євросоюз ухвалить рішення про наступний транш з Європейського фонду миру на військову допомогу Україні. Про це він заявив перед зустріччю лідерів ЄС у Брюсселі, передає «Європейська правда».

Так, Орбана запитали, чого очікувати далі щодо 500 млн допомоги для України з European Peace Facility, виділення яких не можуть схвалити через угорське вето.

«Ми чекаємо приїзду української делегації до Будапешта для переговорів про це. Ми відкриті і готові домовлятися», – заявив Орбан.

Раніше Боррель відповів Орбану на заяву, у якій він порівняв членство Угорщини в ЄС з радянською окупацією.

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