Патрульні у Києві зупинили та оштрафували водія, який не пропустив пішохода

Інспектори зупинили транспортний засіб, нагадали водієві правила дорожнього руху та винесли постану.

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Київські патрульні притягнули до відповідальності водія, який не надав перевагу в русі пішоходу. Про це повідомили у патрульній поліції столиці.

Так, патрулюючи, інспектори помітили автомобіль Hyundai, водій якого, проїжджаючи нерегульований пішохідний перехід, не надав перевагу в русі пішоходу.

«Керманич не зменшив швидкість, в той час, як інші автівки зупинилися, не переконався у відсутності пішоходів та ледь не здійснив наїзд на чоловіка, який саме переходив через дорогу», - сказано у повідомленні.

Так, інспектори зупинили транспортний засіб, нагадали водієві правила дорожнього руху та винесли постану за ч. 1 ст. 122 (Порушення правил дорожнього руху) КУпАП.

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