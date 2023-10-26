Патрульные в Киеве остановили и оштрафовали водителя, который не пропустил пешехода

Инспекторы остановили транспортное средство, напомнили водителю правила дорожного движения и вынесли постановление.

Скриншот из видео

Киевские патрульные привлекли к ответственности водителя, который не отдал предпочтение в движении пешеходу. Об этом сообщили в патрульной полиции столицы.

Так, патрулируя, инспекторы заметили автомобиль Hyundai, водитель которого, проезжая нерегулируемый пешеходный переход, не отдал предпочтение в движении пешеходу.

«Водитель не сбавил скорость в то время, как другие автомобили остановились, не убедился в отсутствии пешеходов и едва не совершил наезд на мужчину, который именно переходил через дорогу», - сказано в сообщении.

Так, инспекторы остановили транспортное средство, напомнили водителю правила дорожного движения и вынесли постановление по ч. 1 ст. 122 (Нарушение правил дорожного движения) КУоАП.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.