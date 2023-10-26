Орбан хочет провести переговоры с Украиной для снятия вето с военной помощи ЕС на 500 млн

Премьер-министр Венгрии заявил, что ждет приезда украинской делегации в Будапешт перед тем, как ЕС примет решение о выделении 500 млн помощи для Украины.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что хотел бы приезда украинской делегации в Будапешт перед тем, как Евросоюз примет решение о следующем транше из Европейского фонда мира на военную помощь Украине. Об этом он заявил перед встречей лидеров ЕС в Брюсселе, передает «Европейская правда».

Орбана спросили, чего ожидать дальше относительно 500 млн помощи для Украины из European Peace Facility, выделения которых не могут одобрить из-за венгерского вето.

«Мы ждем приезда украинской делегации в Будапешт для переговоров по этому поводу. Мы открыты и готовы договариваться», – заявил Орбан.

Ранее Боррель ответил Орбану на заявление, в котором он сравнил членство Венгрии в ЕС с советской оккупацией.

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