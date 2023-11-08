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На войне погиб бывший сотрудник Службы судебной охраны из Прикарпатья

21:45, 8 ноября 2023
Иван Солтысик погиб 7 ноября.
На войне погиб бывший сотрудник Службы судебной охраны из Прикарпатья
Фото: facebook.com/ssoifregion
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Защищая Родину от российских захватчиков погиб бывший сотрудник Службы судебной охраны Иван Солтысик. Об этом сообщила пресс-служба Территориального управления Службы судебной охраны в Ивано-Франковской области.

«В рядах Службы судебной охраны находился с ноября 2019 по февраль 2021 года. Службу проходил в комендантском взводе территориального управления Службы судебной охраны в Ивано-Франковской области. За время службы стал чемпионом Службы судебной охраны по рукопашному бою, неоднократным призером и участником соревнований по смешанным единоборствам. Имел звание кандидата в мастера спорта по боксу. С началом российской агрессии присоединился к рядам Вооруженных сил Украины. Погиб 07.11.2023. Вечная слава Герою! Навсегда в строю!», - говорится в сообщении.

Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает искренние соболезнования семье и близким Ивана Солтысика.

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