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  1. В Україні

На війні загинув колишній співробітник Служби судової охорони з Прикарпаття

21:45, 8 листопада 2023
Іван Солтисік загинув 7 листопада.
На війні загинув колишній співробітник Служби судової охорони з Прикарпаття
Фото: facebook.com/ssoifregion
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Захищаючи Батьківщину від російських загарбників загинув колишній співробітник Служби судової охорони Іван Солтисік. Про це повідомила пресслужба Територіального управління Служби судової охорони у Івано-Франківській області.

«В лавах Служби судової охорони перебував з листопада 2019 по лютий 2021 року. Службу проходив в коменданському взводі територіального управління Служби судової охорони у Івано-Франківській області. За час служби став чемпіоном Служби судової охорони із рукопашного бою, неодноразовим призером та учасником змагань зі змішаних єдиноборств. Мав звання кандидата в майстри спорту з боксу. З початком російської агресії долучився до лав Збройних сил України. Загинув 07.11.2023 року. Вічна слава Герою! Назавжди в строю!», - сказано у повідомленні.

Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює щирі співчуття родині та близьким Івана Солтисіка.

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