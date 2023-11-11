На Бориспольском шоссе произошло ДТП – движение в направлении Киева затруднено

Перед въездом в город движение осуществляется по средней полосе.

Источник фото: Патрульная полиция Киева

На въезде в Киев из-за дорожно-транспортного происшествия на Бориспольском шоссе затруднено движение в направлении Харьковской площади.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.

«ДТП на Бориспольском шоссе (2 км от Харьковской площади). Движение затруднено в направлении города Киев. Перед въездом в город движение осуществляется по средней полосе», - сказано в сообщении.

Патрульные обеспечивают охрану места ДТП.

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