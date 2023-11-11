На Бориспільському шосе сталася ДТП – рух у напрямку Києва ускладнено

Перед в'їздом у місто рух здійснюється середньою смугою.

Джерело фото: Патрульна поліція Києва

На в'їзді до Києва через дорожньо-транспортна пригоду на Бориспільському шосе ускладнено рух у напрямку Харківської площі.

Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.

«ДТП на Бориспільському шосе (2 км від Харківської площі). Рух ускладнено у напрямку міста Київ. Перед в'їздом у місто рух здійснюється середньою смугою», - сказано у повідомленні.

Патрульні забезпечують охорону місця ДТП.

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