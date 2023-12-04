Президент Болгарии ветировал соглашение с Украиной о поставках 100 БТР

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что депутаты «не были в достаточной степени ознакомлены с конкретными условиями передачи».

Президент Болгарии Румен Радев ветировал законопроект о ратификации соглашения с Украиной о поставках бронетранспортеров. Об этом сообщает болгарское издание NOVA.

Он считает, что парламентарии «недостаточно ознакомлены с конкретными параметрами пожертвования», мол, не были учтены ни задачи военного времени, положенные на МВД, ни потребности Главных управлений «Пограничной полиции» и «Пожарной безопасности и безопасности населения».

По его словам, бронированная транспортная техника повышенной проходимости может быть использована для охраны болгарской границы и помощи населению в случае катастроф и аварий.

Напомним, что в ноябре Национальное собрание Болгарии приняло соглашение о передаче Украине 100 списанных бронетранспортеров. Речь идет о тех, которые не нужны и которые МВД ни разу не использовало.

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