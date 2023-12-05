В ГНС напомнили нюансы налогообложения НДФЛ новогодних подарков

Если новогодние подарки планируется дарить в 2023 году, то стоимость не облагаемых налогом подарков будет исчисляться исходя из размера минимальной заработной платы.

Главное управление Государственной налоговой службы в Днепропетровской области сообщает нюансы налогообложения НДФЛ новогодних подарков.

Так, объектом обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) является общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход в соответствии с пп. 163.1.1 п. 163.1. ст. 163 Налогового кодекса Украины.

В соответствии с пп. 165.1.39 п. 165.1 ст. 165 НКУ не включаются в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода плательщика НДФЛ стоимость подарков (а также призов победителям и призерам спортивных соревнований) - в части, не превышающей 25 процентов одной минимальной заработной платы (в расчете на месяц), установленной на 1 января отчетного налогового года, кроме денежных выплат в любой сумме.

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