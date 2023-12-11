Отсутствует оригинал трудовой книжки: как подтвердить стаж для пенсии

В таком случае для назначения пенсии придется обратиться в суд.

Назначение пенсии без оригинала трудовой книжки, даже если есть нотариально заверенные копии всех страниц документа, невозможно. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Согласно постановлению № 22-1 правления Пенсионного фонда Украины от 25.11.2005, документы о стаже, возрасте и заработной плате для назначения пенсии представляют только в оригиналах.

Если у вас отсутствуют подлинники документов, вам придется обратиться в суд для подтверждения трудового стажа, предупредили в ПФУ.

Чтобы устранить риск потери бумажной трудовой книжки и документов о трудовой деятельности, их можно загрузить на веб-портал Пенсионного фонда Украины.

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