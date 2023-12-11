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Может ли лицо уплатить за себя взнос для будущей пенсии, если оно временно не работает

22:21, 11 декабря 2023
Лицо может уплачивать добровольные взносы в системе обязательного государственного пенсионного страхования в течение того периода времени, который оно определяет самостоятельно.
Может ли лицо уплатить за себя взнос для будущей пенсии, если оно временно не работает
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В Пенсионном фонде Украины разъяснили, может ли лицо платить добровольные взносы в период, когда оно рассчиталось с предыдущей работы, а на новое еще не устроилось.

Там объяснили, что такое лицо может платить добровольные взносы в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования в течение того периода времени, который он определяет самостоятельно.

Такой период не зависит от того, трудоустроена она или нет. Если она даже трудоустроена, то уплата добровольного взноса увеличит заработную плату будущей пенсии.

Раньше мы писали, сколько страхового стажа необходимо для назначения пенсии по возрасту в 2024 году.

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