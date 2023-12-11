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  1. В Украине

140 000 гривен за разрешительные документы для водоснабжения: разоблачен работник Киевводоканала

22:00, 11 декабря 2023
По данным следствия, работники Киевводоканала разработали схему получения неправомерной выгоды от представителей предприятий, осуществляющих техобслуживание и ремонт автомобилей на территории города Киева.
140 000 гривен за разрешительные документы для водоснабжения: разоблачен работник Киевводоканала
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Работник Киевводоканала разоблачен на получении 140 тысяч гривен за изготовление и подписание разрешительных документов для водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Так, при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры задержаны и сообщены о подозрении инженеру ЧАО «АК «Киевводоканал» по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения о получении разрешительных документов Киевводоканала (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

По материалам следствия, в ноябре 2023 г. работники Киевводоканала разработали схему получения неправомерной выгоды от представителей предприятий, осуществляющих техобслуживание и ремонт автомобилей на территории города Киева.

Чтобы заставить бизнесменов платить им средства, они умышленно создавали препятствия для осуществления предпринимательской деятельности путем угроз отключения объектов от централизованного водоснабжения.

В ходе контроля за совершением преступления стражи порядка задокументировали передачу неправомерной выгоды сотруднику «Киевводоканал» в размере 140 тыс. гривен.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Устанавливается возможная причастность к противоправным действиям других должностных лиц Киевводоканала.

Следственные действия по уголовному производству продолжаются.

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