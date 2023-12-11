140 000 гривень за дозвільні документи для водопостачання: викрито працівника Київводоканалу

За даними слідства, працівники Київводоканалу розробили схему отримання неправомірної вигоди від представників підприємств, що здійснюють техобслуговування та ремонт автомобілів на території міста Києва.

Працівника Київводоканалу викрито на одержанні 140 тисяч гривень за виготовлення та підписання дозвільних документів для водопостачання. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано та повідомлено про підозру інженеру ПрАТ «АК «Київводоканал» за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення щодо отримання дозвільних документів Київводоканалу (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За матеріалами слідства, у листопаді 2023 року працівники Київводоканалу розробили схему отримання неправомірної вигоди від представників підприємств, що здійснюють техобслуговування та ремонт автомобілів на території міста Києва.

Щоб змусити бізнесменів сплачувати їм кошти вони умисно створювали перешкоди для здійснення підприємницької діяльності шляхом погроз відключення об’єктів від централізованого водопостачання.

У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці задокументували передачу неправомірної вигоди співробітнику «Київводоканал» у розмірі 140 тис. гривень.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Встановлюється можлива причетність до протиправних дій інших посадових осіб Київводоканалу.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

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