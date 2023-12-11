Чи може особа сплатити за себе внесок для майбутньої пенсії, якщо вона тимчасово не працює

Особа може сплачувати добровільні внески у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування протягом того періоду часу, який вона визначає самостійно.

У Пенсійному фонді України роз’яснили, чи може особа сплачувати добровільні внески у період, коли вона розрахувалась з попередньої роботи, а на нову ще не влаштувалась.

Там пояснили, що така особа може сплачувати добровільні внески у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування протягом того періоду часу, який вона визначає самостійно.

Такий період не залежить від того, працевлаштована вона чи ні. Якщо вона навіть працевлаштована, то сплата добровільного внеску збільшить заробітну плату для майбутньої пенсії.

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