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  1. В Україні

Відсутній оригінал трудової книжки: як підтвердити стаж для пенсії

22:42, 11 грудня 2023
У такому випадку для призначення пенсії доведеться звернутися до суду.
Відсутній оригінал трудової книжки: як підтвердити стаж для пенсії
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Призначення пенсії без оригіналу трудової книжки, навіть якщо є нотаріально завірені копії всіх сторінок документа, неможливе. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Згідно з постановою № 22-1 правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005, документи про стаж, вік і заробітну плату для призначення пенсії подають тільки в оригіналах.

Якщо у вас відсутні оригінали документів, вам доведеться звернутися до суду для підтвердження трудового стажу, попередили в ПФУ.

Щоб усунути ризик втрати паперової трудової книжки та документів про трудову діяльність, їх можна завантажити на вебпортал Пенсійного фонду України.

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