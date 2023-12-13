Ответственность за недекларирование по религиозным убеждениям может наступить: ВС вернул дело судьи Брагиной на новое рассмотрение

АП ВАКС должна повторно рассмотреть дело судьи Александры Брагиной с учетом выводов кассационной инстанции.

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Объединенная палата Кассационного уголовного суда Верховного Суда отменила постановление Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда и назначила новое рассмотрение в уголовном производстве по обвинению судьи Александры Брагиной, отказавшейся подавать электронную декларацию по религиозным убеждениям. Об этом сообщил официальный сайт НАПК.

Таким образом, АП ВАКС должна повторно рассмотреть дело с учетом выводов кассационной инстанции.

В НАПК напомнили, что судья Александра Брагина направила в НАПК бумажную декларацию за 2020 год, объяснив, что декларацию в электронном виде она не может подать из-за своих религиозных убеждений. По ее объяснениям, религия не позволяет ей использовать электронную цифровую подпись (ЭЦП), а соответственно – подать декларацию в электронном виде.

Национальное агентство по предотвращению коррупции отказалось принять бумажную декларацию, а соответствующие материалы передало в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) для дальнейшего расследования. Впоследствии Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и НАБУ сообщили судье о подозрении.

«Отметим, что раньше Александра Брагина пользовалась ЭЦП и подавала электронные декларации за 2015-2018 годы. Кроме того, все судьи должны владеть ЭЦП, чтобы подписывать им свои решения в соответствии с требованиями законодательства», - сообщили в НАПК.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в 2020 году судья Александра Брагина подала в НАПК бумажную декларацию. Она объясняла это тем, что не имеет электронной цифровой подписи, от которой отказалась в августе 2019-го из-за религиозных убеждений.

НАПК отказалось принять такую декларацию. Судья подала иск к Агентству, полностью удовлетворенный судом первой инстанции: признано противоправным бездействие НАПК, которое отказалось принимать бумажную декларацию судьи.

Вместе с тем, 6 июля 2022 года Шестой апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу НАПК на это решение, а в удовлетворении иска судьи отказал.

13 января 2023 г. коллегия судей Высшего антикоррупционного суда признала Александру Брагину виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 366-3 УК «Неподача субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления». Ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 51 тыс. грн. А также она была лишена права занимать должности, указанные в пункте 1, подпунктах «а», «в» пункта 2 части 1 статьи 3 Закона Украины «О предотвращении коррупции», кроме выборных должностей, сроком на один год.

14 марта 2023 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляционную жалобу Александры Брагиной.

Так, АП ВАКС отменила приговор ВАКС, а уголовное производство закрыла на основании п.2 ч.1 ст.284 УПК в связи с установлением отсутствия в деянии состава уголовного преступления (дело №991/5479/22)

Как отмечено в решении АП ВАКС, с субъективной стороны уголовный проступок, предусмотренный ст.366-3 УК Украины, заключается в умышленном непредоставлении субъектом декларирования декларации, который может быть совершен только с прямым умыслом (Постановление ВС по делам №200/18903 /17, №705/2583/17 и др.).

Согласно ч.2 ст.24 УК Украины прямым является умысел, если лицо осознавало общественно опасный характер своего деяния (действия или бездействия), предусматривало его общественно опасные последствия и желало их наступления.

«О наличии у обвиняемой религиозных убеждений и мотивов, в связи с которыми она подала декларацию за 2020 год в бумажном виде, свидетельствуют:

1) ответ ГНС согласно которой, согласно положениям Закона «О Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков и других обязательных платежей» от 22 декабря 1994 года и Порядка внесения отметки в паспорт гражданина Украины относительно идентификационного номера физического лица – налогоплательщика и других обязательных платежей, утвержденного приказом ГНС, МВД от 19 октября 2004 №602/1226, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика судьи Брагиной закрыт 27 октября 2005 года;

2) заверенная копия паспорта, выданного на имя судьи, где внесена отметка от 29 октября 2005 года о праве осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта (т.е. без идентификационного номера физлица – налогоплательщика);

3) копия служебной записки судьи от 29 августа 2019 года, согласно которой обвиняемая обратилась к председателю Киевского окружного административного суда и сообщила о представлении в ЭГП ИГД ГФС заявления об отказе от квалифицированной подписи, мотивируя это тем, что электронная цифровая подпись является носителем персональной информации лица, обработка, хранение и использование которой противоречит религиозным убеждениям и является неоправданным вмешательством в частную жизнь;

4) копия административного иска от 22 июня 2020 года судьи в Окружной административный суд об обязательствах НАПК принять ее бумажную форму декларации за 2019 год и установить факт ее своевременного представления из-за невозможности подачи декларации в электронной форме по религиозным убеждениям;

5) справка от 8 декабря 2022 года, согласно которой судья получает судейское вознаграждение через почтовые переводы в отделениях АО «Укрпочта», в связи с отсутствием открытого карточного счета в отделениях банка;

6) копия решения Верховного Суда по делу №640/3701/20;

7) копия решения Верховного Суда по делу №9901/229/21», - говорится в решении АП ВАКС.

«Перечень оснований, составляющих легитимную цель ограничения прав и свобод личности, является исчерпывающим.

Вместе с тем, действующим законодательством Украины урегулирован вопрос об альтернативе права выбора подачи декларации верующим человеком. Коллегия судей убедилась в том, что судья является верующим человеком, который в соответствии с материалами уголовного производства по своим религиозным убеждениям в течение длительного времени как верующий человек отказался от обработки персональных данных, в срок, определенный Законом № 1700-VІІ, как субъект декларирования соответственно в положения ст. 45 указанного Закона направила в НАПК декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2020 год на бумажных носителях, а потому в его действии отсутствует прямой умысел на непредставление декларации за 2020 год.

Принудительное исполнение судьей обязанности подачи в электронном виде декларации, с безоговорочным соблюдением ею положений ст.45 Закона №1700-VII, при отсутствии урегулированного вопроса на законодательном уровне относительно альтернативы права выбора подачи такой декларации как верующего человека, не соответствует легитимным целям и нарушением ее прав и свобод, закрепленных в Конституции Украины и ст.9 Конвенции.

Указанное согласовывается с позицией Верховного Суда, высказанной в постановлении от 28 января 2020 года по делу №705/2583/17, в котором суд установил отсутствие прямого умысла на непредставление декларации при аналогичных обстоятельствах», - отметила АП ВАКС, закрыв уголовное производство в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления.

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