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  1. В Украине

Присяжные до 31 января должны подать электронную декларацию: напоминание суда

16:43, 21 декабря 2023
Гощанский районный суд Ровенской области напоминает о необходимости подачи присяжными электронной декларации.
Присяжные до 31 января должны подать электронную декларацию: напоминание суда
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Гощанский районный суд Ровенской области напомнил о необходимости подачи присяжными электронной декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Так, 12 октября 2023 вступил в силу Закон Украины от 20.09.2023 № 3384-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины об определении порядка представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения», которым восстановлено декларирование. Одновременно стартовала и кампания декларирования за 2021-2022 годы, которая продлится до 31 января 2024 года. К указанной дате декларанты должны подать декларации за соответствующие отчетные периоды в 2021-2022 годах, кроме лиц, которые подали их добровольно ранее.

В соответствии с подпунктом «г» пункта 1 части первой статьи 3 Закона Украины «О предотвращении коррупции» к субъектам декларирования и ответственности за коррупционные правонарушения относятся присяжные (при исполнении ими обязанностей в суде).

В связи с этим напоминаем присяжным о необходимости представления до 31 января 2024 года электронной декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2021 и 2022 годы.

Для заполнения декларации присяжным необходимо заранее получить электронную подпись.

Суд обратил внимание, что нарушение требований финансового контроля, умышленное недекларирование или декларирование недостоверной информации являются коррупционными правонарушениями, за которые предусмотрена административная и уголовная ответственность. Последствия нарушения требований финансового контроля определены в статье 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а декларирование недостоверной информации и умышленное непредставление декларации субъектом декларирования – в статьях 366-2, 366-3 Уголовного кодекса Украины.

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