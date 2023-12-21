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Присяжні до 31 січня повинні подати електронну декларацію: нагадування суду

16:43, 21 грудня 2023
Гощанський районний суд Рівненської області нагадує про необхідність подання присяжними електронної декларації.
Присяжні до 31 січня повинні подати електронну декларацію: нагадування суду
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Гощанський районний суд Рівненської області нагадав про необхідність подання присяжними електронної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Так, 12 жовтня 2023 року набрав чинності Закон України від 20.09.2023 № 3384-IX «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану», яким відновлено декларування. Одночасно стартувала й кампанія декларування за 2021-2022 роки, яка триватиме до 31 січня 2024 року. До зазначеної дати декларанти мають подати декларації за відповідні звітні періоди у 2021-2022 роках, крім тих осіб, які подали їх добровільно раніше.

Відповідно до підпункту «ґ» пункту 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» до суб'єктів декларування та відповідальності за корупційні правопорушення відносяться присяжні (під час виконання ними обов’язків у суді).

У зв’язку з цим, нагадуємо присяжним про необхідність подання до 31 січня 2024 року електронної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2021 та 2022 роки.

Для заповнення декларації присяжним необхідно завчасно отримати електронний підпис.

Суд звернув увагу на те, що порушення вимог фінансового контролю, умисне недекларування або декларування недостовірної інформації є корупційними правопорушеннями, за які передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність. Наслідки порушення вимог фінансового контролю визначені у статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а декларування недостовірної інформації та умисне неподання декларації суб'єктом декларування - у статтях 366-2, 366-3 Кримінального кодексу України.

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