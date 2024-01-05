На Волыни правоохранитель насмерть сбил 14-летнего пешехода: начато расследование

Правоохранитель не учел дорожную обстановку во время дождя и не выбрал безопасную скорость.

Работники ГБР начали расследование аварии, которая случилась на Волыни и привела к смерти 14-летнего пешехода. За рулем автомобиля находился милиционер, который совершил наезд на подростка. Об этом сообщила пресс-служба Госбюро расследований.

Около 20 часов 4 января в селе Пульмо Ковельского района водитель служебного автомобиля не учел дорожную обстановку во время дождя и не выбрал безопасную скорость движения. В результате он допустил наезд на пешехода - 14-летнего парня, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

Согласно информации, начато уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Осуществляются неотложные следственные действия, а также назначено проведение экспертиз для полного установления обстоятельств аварии.

Волынская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона осуществляет процессуальное руководство в этом уголовном производстве.

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