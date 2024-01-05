На Волині правоохоронець на смерть збив 14-річного пішохода: розпочато розслідування

Правоохоронець не врахував дорожню обстановку під час дощу та не вибрав безпечну швидкість.

Працівники ДБР розпочали розслідування аварії, яка трапилася на Волині і призвела до смерті 14-річного пішохода. За кермом автомобіля перебував правоохоронець, який скоїв наїзд на підлітка. Про це повідомила пресслужба Держбюро розслідувань.

Близько 20 години 4 січня у селі Пульмо Ковельського району водій службового автомобіля не врахував дорожню обстановку під час дощу та не вибрав безпечну швидкість руху. В результаті він допустив наїзд на пішохода - 14-річного хлопця, який від отриманих травм помер на місці події.

Відповідно до інформації, розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 КК України). Здійснюються невідкладні слідчі дії, а також призначено проведення експертиз для повного встановлення обставин аварії.

Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону здійснює процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.