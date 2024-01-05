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Особа з інвалідністю І чи II групи при перетині кордону повинна надати ще й військово-облікові документи і дозвіл ТЦК на виїзд, — позиція апеляційного адмінсуду

Під час перетину кордону особа з інвалідністю І чи ІІ групи в пункті пропуску повинна також надати документи, що підтверджують виключення з військового обліку у зв`язку з інвалідністю та дозвіл щодо зміни місця проживання чи перебування, — апеляційний суд.

Строк користування орендованою земельною ділянкою сільгосппризначення закінчився після введення воєнного стану, - ВС вказав, коли договір оренди вважається поновленим

Законодавець у Перехідних положеннях Земельного кодексу передбачив спеціальний випадок поновлення договору оренди земельних ділянок, строк користування щодо яких закінчився після введення воєнного стану.

Ліцензійний договір, вчинений одним із співсуб’єктів прав на торговельну марку, є правомірним до моменту спростування презумпції правомірності шляхом визнання його судом недійсним, - Верховний Суд

Оскільки у нормах Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» по-іншому визначені правові наслідки відсутності договору між співсуб’єктами прав на торговельну марку і це суперечить статті 428 ЦК, то з урахуванням правила про пріоритетність норм ЦК над нормами інших законів застосуванню підлягає стаття 428 ЦК .

Верховний Суд визначив, чи є проживання дитини з одним із батьків та існування в іншого заборгованості зі сплати аліментів підставою для збільшення частки в майні

Мати дитини вважала, що оскільки колишній чоловік має заборгованість зі сплати аліментів, є підстави для відступу від принципу рівності часток при поділі майна подружжя та визнання за нею права власності на 3/4 частки квартири, а за чоловіком – права власності на 1/4.

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  1. В Україні

Іноземцю, який жорстоко вбив продавчиню квітів у Києві, повідомили про підозру

13:06, 5 січня 2024
3 січня зловмисника затримали поруч з торгово-розважальним центром столиці.
Іноземцю, який жорстоко вбив продавчиню квітів у Києві, повідомили про підозру
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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Як раніше ми писали, у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який жорстоко вбив жінку у квітковому магазині.

3 січня 2024 року зловмисника затримано поруч з торгово-розважальним центром столиці. Ним виявився громадянин Узбекистану без постійного місця проживання в місті Києві, передає Київська міська прокуратура.

За погодженням з прокурором чоловікові повідомлено про підозру в умисному вбивстві з корисливих мотиві (п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України). Наразі до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Також у прокуратурі додали, що правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного до вчинення інших злочинів, вчинених на території столиці, а також в інших регіонах України. Досудове розслідування триває.

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