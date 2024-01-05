Іноземцю, який жорстоко вбив продавчиню квітів у Києві, повідомили про підозру

3 січня зловмисника затримали поруч з торгово-розважальним центром столиці.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Як раніше ми писали, у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який жорстоко вбив жінку у квітковому магазині.

3 січня 2024 року зловмисника затримано поруч з торгово-розважальним центром столиці. Ним виявився громадянин Узбекистану без постійного місця проживання в місті Києві, передає Київська міська прокуратура.

За погодженням з прокурором чоловікові повідомлено про підозру в умисному вбивстві з корисливих мотиві (п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України). Наразі до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Також у прокуратурі додали, що правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного до вчинення інших злочинів, вчинених на території столиці, а також в інших регіонах України. Досудове розслідування триває.

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