Профілактика від Монобанку: Cosmolot має перевести 10 млн гривень на ЗСУ, або картки будуть заблоковані

Монобанк висунув вимогу казино Cosmolot та заблокував картки через плагіат логотипу банку.

У рамках стратегічних заходів щодо здоров'я та профілактики, платіжні картки Монобанку тимчасово заблоковано для використання у казино Cosmolot. Про це повідомив співзасновник банку Monobank Олег Гороховський.

Щоб усунути обмеження на оплату картками, казино має здійснити благодійний внесок у розмірі 10 мільйонів гривень на підтримку українських військових.

Представник Monobank заявив, що причиною блокування стала неправомірна використання назви та бренду банку казино. Наприклад, один з додатків казино називався «Monoban Казино», що стало порушенням корпоративних стандартів.

«Нашим брендом так користуватися не можна. Для відновлення прийому оплати картками необхідно надіслати копію квитанції про оплату 10 мільйонів гривень на ЗСУ. Ось такий він monoBAN», - пояснив Гороховський.

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