Профилактика от Монобанка: Cosmolot должен перевести 10 млн гривен на ВСУ, или карты будут заблокированы

Монобанк выдвинул требование казино Cosmolot и заблокировал карты из-за плагиата логотипа банка.

В рамках стратегических мероприятий по здоровью и профилактике, платежные карты Монобанка временно заблокированы для использования в казино Cosmolot. Об этом сообщил соучредитель банка Monobank Олег Гороховский.

Чтобы устранить ограничения на оплату картами, казино должно осуществить благотворительный взнос в размере 10 миллионов гривен в поддержку украинских военных.

Представитель Monobank заявил, что причиной блокировки стало неправомерное использование названия и бренда банка казино. Например, одно из приложений казино называлось "Monoban Казино", что стало нарушением корпоративных стандартов.

"Нашим брендом так пользоваться нельзя. Для возобновления приема оплаты картами необходимо прислать копию квитанции об оплате 10 миллионов гривен на ВСУ. Вот такой он monoBAN", - пояснил Гороховский.

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