Иностранцу, жестоко убившему продавщицу цветов в Киеве, сообщили о подозрении

3 января злоумышленник был задержан рядом с торгово-развлекательным центром столицы.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Как ранее мы писали, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который жестоко убил женщину в цветочном магазине.

3 января 2024 года злоумышленник задержан рядом с торгово-развлекательным центром столицы. Им оказался гражданин Узбекистана без постоянного жительства в городе Киеве, передает Киевская городская прокуратура.

По согласованию с прокурором мужчине сообщено о подозрении в умышленном убийстве по корыстному мотиву (п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины). В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Также в прокуратуре добавили, что правоохранители проверяют причастность подозреваемого к совершению других преступлений, совершенных на территории столицы, а также в других регионах Украины. Досудебное расследование продолжается.

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