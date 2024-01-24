Обманул на $15 тысяч по популярной схеме «ваш родственник попал в ДТП»: в Хмельницкой области суд втрое увеличил залог подозреваемому

Аферисту, который представился врачом и обманул доверчивую пенсионерку, назначена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 181 680 гривен.

Хмельницкий апелляционный суд избрал подозреваемому в мошенничестве меру пресечения в виде содержания под стражей и определил ему залог – 181 680 гривен (60 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц), сообщает пресс-служба суда.

О такой сумме залога просила прокурор, подавшая апелляционную жалобу на постановление следственного судьи Хмельницкого горрайонного суда.

Не оспорюючи правильності рішення місцевого суду, який застосував до підозрюваного у тяжкому злочині найсуворіший запобіжний захід, сторона обвинувачення не погодилася із мінімальним розміром застави, який визначив слідчий суддя – 60 560 гривень (20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб). Уважала, що він недостатній для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Прокурор звернула увагу, що чоловіка неодноразово (12 разів) притягували до кримінальної відповідальності, він не має стійких соціальних зв’язків, не працює й зважаючи на тяжкість покарання, яке йому загрожує, може переховуватися від слідства й суду та вчинити нові злочини.

Як встановило слідство, у листопаді минулого року підозрюваний подзвонив до 75-річної хмельничанки й представився лікарем. Сказав, що її племінниця потрапила у ДТП і тяжко травмувалася, лікування дуже дороге й гроші потрібні якнайшвидше. Повіривши, жінка віддала псевдолікарю, який приїхав за годину, усі родинні заощадження – 15 тисяч доларів США. Коли зрозуміла, що її ошукали, звернулася до поліції. Оперативники затримали 47-річного підозрюваного у м. Нікополь.

Колегія суддів ХАС дослідила матеріали провадження і доводи апеляційної скарги та не погодилася з рішенням слідчого судді про розмір застави, як альтернативного запобіжного заходу, позаяк він явно непропорційний майновому стану підозрюваного, розміру заподіяної майнової шкоди потерпілій та не зможе забезпечити виконання процесуальних обов`язків та його належну процесуальну поведінку.

Відтак апеляційний суд дійшов висновку про обґрунтованість апеляційної скарги прокурора щодо визначення застави в розмірі 181 680 грн.

«Ця сума застави, на переконання апеляційного суду, не порушує принцип пропорційності та з урахуванням особи підозрюваного, не є явно непомірною для нього. Проте, вона є значною та цілком здатною забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та виконання покладених на нього процесуальних обов`язків. При цьому апеляційний суд враховує, що метою застави має бути забезпечення процесуальних обов`язків і попередження ризиків, а не штрафна чи каральна функція», – зауважив апеляційний суд.

З ухвалою апеляційного суду у справі № 686/29316/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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