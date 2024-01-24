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Ошукав на $15 тисяч за популярною схемою «ваш родич потрапив у ДТП»: на Хмельниччині суд утричі збільшив заставу підозрюваному

17:30, 24 січня 2024
Аферисту, який представився лікарем та ошукав довірливу пенсіонерку, призначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у 181 680 гривень.
Ошукав на $15 тисяч за популярною схемою «ваш родич потрапив у ДТП»: на Хмельниччині суд утричі збільшив заставу підозрюваному
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Хмельницький апеляційний суд обрав підозрюваному у шахрайстві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначив йому заставу – 181 680 гривень (60 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб), повідомляє пресслужба суду. 

Про таку суму застави просила прокурор, що подала апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду.

Не оспорюючи правильності рішення місцевого суду, який застосував до підозрюваного у тяжкому злочині найсуворіший запобіжний захід, сторона обвинувачення не погодилася із мінімальним розміром застави, який визначив слідчий суддя – 60 560 гривень (20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб). Уважала, що він недостатній для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Прокурор звернула увагу, що чоловіка неодноразово (12 разів) притягували до кримінальної відповідальності, він не має стійких соціальних зв’язків, не працює й зважаючи на тяжкість покарання, яке йому загрожує, може переховуватися від слідства й суду та вчинити нові злочини.

Як встановило слідство, у листопаді минулого року підозрюваний подзвонив до 75-річної хмельничанки й представився лікарем. Сказав, що її племінниця потрапила у ДТП і тяжко травмувалася, лікування дуже дороге й гроші потрібні якнайшвидше. Повіривши, жінка віддала псевдолікарю, який приїхав за годину, усі родинні заощадження – 15 тисяч доларів США. Коли зрозуміла, що її ошукали, звернулася до поліції. Оперативники затримали 47-річного підозрюваного у м. Нікополь.

Колегія суддів ХАС дослідила матеріали провадження і доводи апеляційної скарги та не погодилася з рішенням слідчого судді про розмір застави, як альтернативного запобіжного заходу, позаяк він явно непропорційний майновому стану підозрюваного, розміру заподіяної майнової шкоди потерпілій та не зможе забезпечити виконання процесуальних обов`язків та його належну процесуальну поведінку.

Відтак апеляційний суд дійшов висновку про обґрунтованість апеляційної скарги прокурора щодо визначення застави в розмірі 181 680 грн.

«Ця сума застави, на переконання апеляційного суду, не порушує принцип пропорційності та з урахуванням особи підозрюваного, не є явно непомірною для нього. Проте, вона є значною та цілком здатною забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та виконання покладених на нього процесуальних обов`язків. При цьому апеляційний суд враховує, що метою застави має бути забезпечення процесуальних обов`язків і попередження ризиків, а не штрафна чи каральна функція», – зауважив апеляційний суд.

З ухвалою апеляційного суду у справі № 686/29316/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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