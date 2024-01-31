Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчины с тремя детьми, но с долгом по алиментам не попадут под отсрочку от призыва

Также законопроектом 10449 о мобилизации изменяются положения относительно отсрочки мужчинам, самостоятельно воспитывающим ребенка.

Даже непригодные к службе при пересечении границы должны дополнительно предъявить военно-учетный документ

Законопроект о мобилизации закрепляет ранее высказанную позицию Пограничной службы, что без военного билета пересечь границу мужчине 18-60 лет нельзя, даже если он признан непригодным.

Сотрудники аппаратов судов и конечные бенефициарные владельцы бизнеса будут забронированы, но не все, - законопроект о мобилизации

Законопроект о мобилизации определяет новые правила бронирования, в том числе, для работников судов и конечных бенефициарных владельцев бизнеса, а также позволяет уволиться с военной службы членам ВСП, ВККС и судьям.

Счета и ценности военнообязанных, уехавших за границу и не уточнивших свои учетные данные, могут арестовать

Находящиеся за рубежом военнообязанные также попадут под риск ареста счетов, если не отреагируют на требование ТЦК, а консульские действия будут для них заблокированы, если они не состоят на учете.

За экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева внесли залог

Теперь Всеволод Князев сможет выйти из СИЗО.

  1. В Украине

Стартовал конкурс по довыборам двух членов Совета общественного контроля при НАБУ: детали

16:21, 31 января 2024
Документы для участия в конкурсе принимаются в электронном виде до 23:59 8 февраля 2024 включительно.
Стартовал конкурс по довыборам двух членов Совета общественного контроля при НАБУ: детали
Фото: nabu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 30 января, Национальное антикоррупционное бюро приступило к приему документов участников открытого конкурса по довыборам двух членов Совета общественного контроля при НАБУ. Соответствующее объявление размещено на сайте Бюро.

Общественные объединения, уставная деятельность которых связана с предотвращением и противодействием коррупции, могут представлять своих кандидатов для участия в конкурсе по формированию состава СОК.

Документы для участия в конкурсе принимаются в электронном виде до 23:59 8 февраля 2024 включительно по адресу [email protected].

Двух представителей СОК изберут по итогам открытого интернет-голосования 19 февраля 2024 года.

Голосование продлится с 09:00 в течение 12 часов.

Результаты голосования и состав новоизбранного Совета общественного контроля НАБУ будут опубликованы 22 февраля 2024 года.

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу з обрання членів Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України замість тих, повноваження яких достроково припинені

Відповідно до Положення про порядок формування Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2022 року № 132 «Питання Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України», оголошується конкурс обрання членів Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України.

Рада громадського контролю при Національному бюро формується у складі 15 осіб, відібраних за результатами конкурсу.

У разі дострокового припинення повноважень члена Ради громадського контролю проводиться конкурс для обрання члена Ради громадського контролю замість того, повноваження якого достроково припинені. Такий член Ради громадського контролю обирається на строк, що залишається до закінчення річного строку повноважень Ради громадського контролю.

Конкурс для обрання двох членів Ради громадського контролю замість тих, повноваження яких достроково припинені, проводиться шляхом рейтингового Інтернет-голосування громадян, які проживають на території України.

Кандидатури для участі у конкурсі подаються громадськими об’єднаннями, державна реєстрація яких відбулася не менше ніж за рік до дня оголошення конкурсу та статутна діяльність яких пов’язана із запобіганням та протидією корупції (далі – громадське об’єднання).

Громадське об’єднання може рекомендувати для участі у конкурсі не більше трьох кандидатур.

Кандидатури подаються для участі у конкурсі з урахуванням обмежень, зазначених у пункті 3 «Порядку формування Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро», затвердженому постановою КМУ №132 від 16.02.2022.

Для участі у конкурсі з формування складу Ради громадського контролю у період з 30 січня до 08 лютого 2024 року відповідним громадським об'єднанням необхідно надіслати на електронну пошту: [email protected] такий перелік документів (далі – Перелік):

1) рішення керівного органу громадського об’єднання про висування кандидатур для участі в конкурсі;

2) код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців. Копія статуту громадського об’єднання подається в разі його відсутності на порталі електронних послуг;

3) заяву кандидата про участь у конкурсі з повідомленням про відсутність визначених Законом України “Про Національне антикорупційне бюро України” обмежень щодо входження до складу Ради;

4) реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

5) автобіографію кандидата, що містить: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, відомості про наявність чи відсутність судимості, притягнення до адміністративної відповідальності;

6) мотиваційний лист кандидата, в якому викладаються обґрунтування кандидата для обрання його до складу Ради;

7) відомості про контактний номер телефону та адресу електронної пошти кандидата.

Кожен електронний документ має бути збережено окремим файлом у форматі «pdf». В імені файлу зазначаються прізвище, ініціали особи, яка подає документи, назва документа (зразок: «Шевченко О.Г. Рішення», «Шевченко О.Г. Заява»). Сукупний розмір файлів має бути не більше 25 МБ (включаючи технічну інформацію та метадані). У випадку архівування файлів не потрібно встановлювати пароль. Електронні копії документів повинні бути якісними, доступними для читання, повно й чітко відображати інформацію та відомості, внесені до них, незалежно від змісту такої інформації.

Доставка документів для участі у конкурсі  на електронну пошту [email protected] буде підтверджена відповідним електронним листом. У випадку відсутності протягом наступного робочого дня з моменту направлення документів електронного листа – підтвердження, необхідно  повідомити про це комісію для проведення конкурсу з обрання членів Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України за телефоном: 364 42 83.

Відповідальність за достовірність поданих даних несуть громадська організація і кандидат.

Подані громадськими об’єднаннями документи (крім документів, зазначених у підпунктах 2, 4 і 7 цього пункту) розміщуються протягом двох робочих днів на офіційному веб-сайті Національного антикорупційного бюро. У разі потреби зазначений строк може бути продовжений Національним антикорупційним бюро до п’яти робочих днів.

Якщо громадським об’єднанням не виконано вимоги, зазначені у підпунктах 1-7 цього пункту, запропоновані ним кандидатури до участі у конкурсі не допускаються і будь-які документи щодо них на офіційному веб-сайті Національного антикорупційного бюро не розміщуються.

Рейтингове інтернет-голосування за кандидатів до складу Ради громадського контролю замість тих, повноваження яких достроково припинені відбудеться на офіційному веб-сайті Національного антикорупційного бюро України 19 лютого 2024 року з 09:00 протягом 12 годин.

Результати рейтингового інтернет-голосування будуть розміщені на офіційному веб-сайті Національного антикорупційного бюро України 22 лютого 2024 року.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Чернота
    Людмила Чернота
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Андрій Мороз
    Андрій Мороз
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Наталя Стрельнікова
    Наталя Стрельнікова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олег Первомайський
    Олег Первомайський
    суддя Конституційного Суду України