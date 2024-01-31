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Мужчины с тремя детьми, но с долгом по алиментам не попадут под отсрочку от призыва

Также законопроектом 10449 о мобилизации изменяются положения относительно отсрочки мужчинам, самостоятельно воспитывающим ребенка.

Даже непригодные к службе при пересечении границы должны дополнительно предъявить военно-учетный документ

Законопроект о мобилизации закрепляет ранее высказанную позицию Пограничной службы, что без военного билета пересечь границу мужчине 18-60 лет нельзя, даже если он признан непригодным.

Сотрудники аппаратов судов и конечные бенефициарные владельцы бизнеса будут забронированы, но не все, - законопроект о мобилизации

Законопроект о мобилизации определяет новые правила бронирования, в том числе, для работников судов и конечных бенефициарных владельцев бизнеса, а также позволяет уволиться с военной службы членам ВСП, ВККС и судьям.

Счета и ценности военнообязанных, уехавших за границу и не уточнивших свои учетные данные, могут арестовать

Находящиеся за рубежом военнообязанные также попадут под риск ареста счетов, если не отреагируют на требование ТЦК, а консульские действия будут для них заблокированы, если они не состоят на учете.

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  1. В Украине

Авиакатастрофа в Броварах: мужчина украл банковскую карту погибшего пилота и получил доступ к его счетам

16:16, 31 января 2024
О списании средств с текущего и кредитного счета стало известно при оформлении наследства.
Авиакатастрофа в Броварах: мужчина украл банковскую карту погибшего пилота и получил доступ к его счетам
Фото: glavred.net
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Жителю Киевской области объявили подозрение в краже банковской карты погибшего члена экипажа вертолета, потерпевшего катастрофу в Броварах в январе 2023 года, когда погибло руководство Министерства внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

По данным следствия, в январе 2023 года после авиакатастрофы в Броварах подозреваемый пришел на место происшествия. Воспользовавшись скоплением людей, оказывавших помощь пострадавшим, он присвоил мобильный телефон и визитницу с банковской картой одного из погибших членов экипажа.

С помощью телефона погибшего подозреваемый получил доступ к его счетам. Деньги снимал в банкомате, кассах магазинов и тратил на онлайн развлечения. По данным полиции, подозреваемый рассчитался похищенной картой 14 раз. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

О списании средств с текущего и кредитного счета стало известно при оформлении наследства. Жена погибшего обратилась с заявлением в полицию.

Как сообщает полиция, правоохранители провели ряд следственных и оперативных мероприятий, благодаря которым установили личность правонарушителя. Им оказался 35-летний уроженец Днепровщины.

В ходе санкционированного обыска правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства, указывающие на причастность фигуранта к совершению противоправных действий.

В суд направили ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

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