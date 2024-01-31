Авиакатастрофа в Броварах: мужчина украл банковскую карту погибшего пилота и получил доступ к его счетам

О списании средств с текущего и кредитного счета стало известно при оформлении наследства.

Фото: glavred.net

Жителю Киевской области объявили подозрение в краже банковской карты погибшего члена экипажа вертолета, потерпевшего катастрофу в Броварах в январе 2023 года, когда погибло руководство Министерства внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

По данным следствия, в январе 2023 года после авиакатастрофы в Броварах подозреваемый пришел на место происшествия. Воспользовавшись скоплением людей, оказывавших помощь пострадавшим, он присвоил мобильный телефон и визитницу с банковской картой одного из погибших членов экипажа.

С помощью телефона погибшего подозреваемый получил доступ к его счетам. Деньги снимал в банкомате, кассах магазинов и тратил на онлайн развлечения. По данным полиции, подозреваемый рассчитался похищенной картой 14 раз. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

О списании средств с текущего и кредитного счета стало известно при оформлении наследства. Жена погибшего обратилась с заявлением в полицию.

Как сообщает полиция, правоохранители провели ряд следственных и оперативных мероприятий, благодаря которым установили личность правонарушителя. Им оказался 35-летний уроженец Днепровщины.

В ходе санкционированного обыска правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства, указывающие на причастность фигуранта к совершению противоправных действий.

В суд направили ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

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