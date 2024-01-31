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Чоловіки з трьома дітьми, але із боргом по аліментах не потраплять під відстрочку від призову

Також законопроектом 10449 про мобілізацію змінюються положення стосовно відстрочки чоловікам, які самостійно виховують дитину.

Навіть непридатні до служби при перетині кордону повинні будуть додатково пред’явити військово-обліковий документ

Законопроект про мобілізацію закріплює раніше висловлену позицію Прикордонної служби, що без військового квитка перетнути кордон чоловіку 18-60 років не можна, навіть якщо він визнаний непридатним.

Працівники апаратів судів і кінцеві бенефіціарні власники бізнесу будуть заброньовані, але не всі, - законопроект про мобілізацію

Законопроект про мобілізацію визначає нові правила бронювання, у тому числі, для працівників судів і кінцевих бенефіціарних власників бізнесу, а також дозволяє звільнитися з військової служби членам ВРП, ВККС та і суддям.

Рахунки та цінності військовозобов’язаних, які виїхали за кордон і не уточнили свої облікові дані, можуть арештувати

Військовозобов’язані, які перебувають за кордоном, також потраплять під ризик арешту рахунків, якщо не відреагують на вимогу ТЦК, а консульські дії будуть для них заблоковані, якщо вони не стоять на обліку.

  1. В Україні

Авіакатастрофа у Броварах: чоловік вкрав банківську картку загиблого пілота і отримав доступ до його рахунків

16:16, 31 січня 2024
Про списання коштів з поточного та кредитного рахунків стало відомо під час оформлення спадщини.
Авіакатастрофа у Броварах: чоловік вкрав банківську картку загиблого пілота і отримав доступ до його рахунків
Фото: glavred.net
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Мешканцю Київської області оголосили підозру в крадіжці банківської картки загиблого члена екіпажу гелікоптера, який зазнав катастрофи в Броварах у січні 2023 року, коли загинуло керівництво Міністрества внутрішніх справ. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

За даними слідства, у січні 2023 року після авіакатастрофи в Броварах, підозрюваний прийшов на місце події. Скориставшись скупченням людей, які надавали допомогу постраждалим, він привласнив мобільний телефон і візитницю з банківською карткою одного із загиблих членів екіпажу.

За допомогою телефону загиблого підозрюваний отримав доступ до його рахунків. Гроші знімав у банкоматі, касах магазинів та витрачав на онлайн-розваги. За даними поліції, підозрюваний розрахувався викраденою карткою 14 разів. Сума завданих збитків встановлюється.

Про списання коштів з поточного та кредитного рахунків стало відомо під час оформлення спадщини. Дружина загиблого звернулась із заявою до правоохоронців.

Як повідомляє поліція, правоохоронці провели ряд слідчих та оперативних заходів, завдяки яким встановили особу правопорушника. Ним виявився 35-річний уродженець Дніпровщини.

Під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили й вилучили речові докази, які вказували на причетність фігуранта до скоєння протиправних дій.

До суду наразі скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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