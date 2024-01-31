Понад 500 000 грн збитків під час ремонту укриттів на Київщині: підозрюється інженер технагляду

Інженер належним чином не обстежив обсяг фактично виконаних робіт та використаних матеріалів і погодив акти, роботи за якими були фактично не зроблені.

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На Київщині інженеру технічного нагляду одного з комунальних підприємств повідомлено про підозру у службовій недбалості.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, підозрюваний здійснював технагляд за поточним ремонтом споруд цивільного захисту у декількох житлових будинках у місті Буча.

«Він належним чином не обстежив обсяг фактично виконаних робіт та використаних матеріалів і погодив акти, де йшлося про будівельно-монтажні роботи, що фактично не зроблені», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додають, що через вказані неправомірні дії підозрюваного Бучанській об’єднаній територіальній громаді завдано понад пів мільйона гривень збитків.

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