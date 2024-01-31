Более 500 000 грн убытков при ремонте укрытий в Киевской области: подозревается инженер технадзора

В Киевской области инженеру технического надзора одного из коммунальных предприятий сообщено о подозрении в служебной халатности.
Как сообщила Киевская областная прокуратура, подозреваемый осуществлял технадзор за текущим ремонтом сооружений гражданской защиты в нескольких жилых домах в городе Буча.
«Он должным образом не обследовал объем фактически выполненных работ и использованных материалов и согласовал акты, где речь шла о строительно-монтажных работах, которые фактически не сделаны», - говорится в сообщении.
В прокуратуре добавляют, что из-за указанных неправомерных действий подозреваемого Бучанской объединенной территориальной общине нанесено более полумиллиона гривен ущерба.
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