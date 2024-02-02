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Суд арестовал недвижимость «экс-регионала» Олега Царева на почти полмиллиарда гривен

12:33, 2 февраля 2024
Блокирование активов позволит предотвратить их перерегистрацию на подставных лиц для избежания дальнейшей конфискации имущества.
Суд арестовал недвижимость «экс-регионала» Олега Царева на почти полмиллиарда гривен
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Суд арестовал недвижимость бывшего народного депутата Олега Царева.

Как сообщили в СБУ, речь идет о квартире в центральной части Днепра, земельном участке на Киевщине, а также двух имущественных комплексах во временно оккупированном Крыму. В частности, речь идет о санатории «Кирова» и музее «Усадьба княгини Барятинской», где сейчас проживает Царев.

Общая стоимость арестованной недвижимости «экс-регионала» составляет почти полумиллиарда гривен.

В СБУ объяснили, что блокирование активов фигуранта позволит предотвратить их перерегистрацию на подставных лиц для избежания дальнейшей конфискации имущества.

По данным следствия, после захвата украинского полуострова Царев переоформил свой крымский санаторий в соответствии с законодательством рф. Таким образом, он регулярно платит деньги из рекреационного бизнеса в бюджет страны-агрессора в виде «налогов».

Кроме того, Царев заключил договор с подразделением росгвардии на монтаж и обслуживание технических средств охраны двух крымских объектов экснардепа. Деньги за такие услуги бывший «регионал» платит непосредственно на банковские счета оккупационной группировки рф, которая дислоцируется на временно захваченном полуострове.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Цареву о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины).

Ранее СБУ квалифицировала преступные действия фигуранта по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Поскольку Царев скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные меры для привлечения его к ответственности за преступления против Украины.

 

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