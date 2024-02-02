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  1. В Україні

Суд арештував нерухомість «ексрегіонала» Олега Царьова на майже пів мільярда гривень

12:33, 2 лютого 2024
Блокування активів дозволить запобігти їх перереєстрації на підставних осіб для уникнення подальшої конфіскації майна.
Суд арештував нерухомість «ексрегіонала» Олега Царьова на майже пів мільярда гривень
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Суд арештував нерухомість колишнього народного депутата Олега Царьова.

Як повідомили у СБУ, мова йде про квартиру у центральній частині Дніпра, земельну ділянку на Київщині, а також два майнові комплекси у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, йдеться про санаторій «Кірова» та музей «Садиба княгині Барятинської», де наразі проживає Царьов.

Загальна вартість арештованої нерухомості «ексрегіонала» становить майже пів мільярда гривень.

У СБУ пояснили, що блокування активів фігуранта дозволить запобігти їх перереєстрації на підставних осіб для уникнення подальшої конфіскації майна.

За даними слідства, після захоплення українського півострова Царьов переоформив свій кримський санаторій відповідно до законодавства рф. Таким чином він регулярно сплачує гроші з рекреаційного бізнесу до бюджету країни-агресора у вигляді «податків».

Крім того Царьов уклав договір з підрозділом росгвардії на монтаж та обслуговування технічних засобів охорони двох кримських об’єктів екснардепа. Гроші за такі послуги колишній «регіонал» сплачує безпосередньо на банківські рахунки окупаційного угруповання рф, яке дислокується на тимчасово захопленому півострові.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки додатково повідомили Царьову про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України).

Раніше СБУ кваліфікувала злочинні дії фігуранта за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Оскільки Царьов переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

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