В Киеве возле станции метро «Нивки» частично ограничат движение транспорта в направлении центра

На этих выходных на проспекте Берестейском на съезде с путепровода возле станции метро «Нивки» частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в КГГА.
Согласно сообщению, частично ограничат движение транспорта с 09:00 10 февраля до 06:00 12 февраля на съезде с путепровода возле станции метро в направлении центра города.
Дорожники будут ремонтировать колодец дождевой канализации. Работы будут продолжаться в крайней правой полосе движения.
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