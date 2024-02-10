В Киеве возле станции метро «Нивки» частично ограничат движение транспорта в направлении центра

Дорожники будут ремонтировать колодец дождевой канализации.

Источник фото: Thinking Caps / Unsplash

На этих выходных на проспекте Берестейском на съезде с путепровода возле станции метро «Нивки» частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в КГГА.

Согласно сообщению, частично ограничат движение транспорта с 09:00 10 февраля до 06:00 12 февраля на съезде с путепровода возле станции метро в направлении центра города.

Дорожники будут ремонтировать колодец дождевой канализации. Работы будут продолжаться в крайней правой полосе движения.

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